Siirt'te konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Siirt’te eylül ayı konut satışlarında yüzde 30 artış yaşandığını bildirdi.
Siirt’te bu yıl eylül ayında konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiği belirten TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, ev satışlarının 417 olduğunu söyledi. Toka, bu satışların 220’sinin ilk satış, 197’sinin ikinci el satış olarak gerçekleştiğini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.