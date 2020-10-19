Siirt'te 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı

Siirt'te internetten bir firma ile irtibata geçen 2 kişi prefabrik ev yapmak istedi. Firma yetkilileri ile görüşen 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı.

Siirt'te internette buldukları bir firmayla irtibata geçen Levent Baran ve Şükrü Aybek, firma yetkililerine prefabrik ev yaptırmak istediklerini söyledi. Talep üzerine Siirt'e gelen firma yetkilileri Özcan K., Mustafa K. ve Abdullah K., Baran ve Aybek'e prefabrik evlerin her birinin maliyetinin 120 bin lira olduğunu iletti. Sözde yetkililer daha sonra Baran ve Aybek ile görüşerek yapılacak evin kurulacağı yeri inceledi. Yer incelemesinin ardından sözde firma yetkilileri, her bir prefabriğin maliyetinin 120 bin lira olduğunu belirterek, ön ödeme talep ettiler. Talep üzerine Levent Baran 79 bin lira, Şükrü Aybek ise 50 bin lira ödeme yaptı. Ödemeyi alan firma yetkilileri Özcan K., Mustafa K. ve Abdullah K., çalışmaya başlayacağını belirtip, İstanbul'a döndü. Baran ve Aybek, bir süre sonra firma yetkililerini telefonla arayıp ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

79 bin lira dolandırıldığını belirten Levent Baran, yetkililerden bu dolandırıcıların yakalanmasını ve başka vatandaşların mağdur olmamasını istediğini söyledi. Baran, "Şirketimizin arazisine prefabrik ev yapmak için internetten bir şirketle anlaştık. Dolandırıcı Özcan K., Mustafa K. ile tanıştık. Biz projelerde anlaştık. 118 bin liraydı bizimki, 79 bin lirasını biz havale yaptık oğlu Abdullah K.’nın adına bu şekilde kimse gelmedi. Sadece temelimizi attılar kayıplara karıştılar. Biz 79 bin lira zarar gördük. Bizim amacımız bizim gibi başka insanlar zarar görmesin bütün yetkililere buradan duyuruyoruz lütfen bu işin peşini bırakmasınlar biz gereken adli başvurularımı yaptık. Özellikle bu dolandırıcılara vatandaşlarımız inanmasın" dedi.

50 bin lira dolandırıldığını belirten Şükrü Aybek adlı vatandaş ise "Bir firmayla internetten bulup anlaştık. Dolandırıcı Özcan K. ve Mustafa K. adında iki dolandırıcı ile tanıştık, bilmiyorduk. Geldiler temelimizi attılar. Temelimizi yaptıktan sonra peşinat istediler 50 bin lira, peşinatı da ödedik. Dekontlar bizde duruyor. Daha sonra prefabrik malzemeleri gelip kurmalarını istedik, getireceklerini söylediler bir hafta sonra. Bir hafta sonra bunlardan hiç haber alamadık. Telefonları kapalı, adreslerine gittik boş bir arazi çıktı. Tam dolandırıcı çıktılar bildiğiniz gibi. Zarara girdik birkaç kişiyiz. Daha fazla kişi de dolandırılmış. Başka kişilerin dolandırılmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Yakalanmalarını istiyoruz ve cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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