Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerinden Latife Ödümlü’yü misafir etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocuğu kandırılarak PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinden Latife Ödümlü’yü ağırladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı anne Latife Ödümlü ile bir araya geldi. Latife Ödümlü'nün sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendisiyle bir süre sohbet etti. Latife Ödümlü, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü’nün kandırıldığını ve terör örgütü tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını söyledi. Ödümlü, çocuğuna kavuşmak, terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bizler de bu yürekli annelerin, haklı ve onurlu mücadelelerini destekliyoruz. Devletimiz, kandırılarak dağa kaçırılan çocukların tekrar ailelerine kavuşması için yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah tüm annelerimiz biran önce evlatlarına kavuşurlar. Bu ülkeden, bu topraklardan en son terörist yok oluncaya kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Anne yüreğinin gücünün terörü yeneceğine inanıyoruz" dedi.

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