Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında PervariSiirt karayolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alının 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.