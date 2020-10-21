Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında PervariSiirt karayolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alının 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerinden Latife Ödümlü’yü misafir etti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerinden ...
Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
Siirt’te ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Siirt’te ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eşiyle birlikte eldivenlerini takıp sokakları temizledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eşiyle birlikte ...
Siirt'te kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Siirt'te kaçakçılık operasyonu
Siirt'te 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Siirt'te 2 kişi 129 bin lira dolandırıldı
Bataklığa saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X