Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturma kapsamında Siirt, Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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