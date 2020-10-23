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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yılda satamadığı ürünlerini pandemi döneminde bitirdi

İHA

15 yılda satamadığı ürünlerini pandemi döneminde bitirdi

Siirt’te korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar resim ve sanata yöneldi. Kentte 44 yıldır resim ve sanatla uğraşan 60 yaşındaki Halis Güngör, 15 yıldır satamadığı ürünlerin tamamını pandemi döneminde sattı.
Tüm dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirmeye başladı. Eve kapanan vatandaşlar resim malzemeleri alarak evde farklı çalışmalar yapmaya başladı.
Resim malzemelerine yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Halis Güngör, korona virüs salgını nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren vatandaşların resim malzemelerine yoğun ilgi gösterdiğini, 15 yılda satamadıkları malzemeleri pandemi döneminde tükettiklerini söyledi. Güngör, "Kendimi bildim bileli resim ve sanatla uğraşıyorum. Çocukken çamurdan heykeller, şekiller yaptım ve o şekiller o heykeller beni sanata itti. Pandemi döneminde herkes resim ve sanata yöneldi. Çok değerli insanlarımız gelip resimle ilgili fikir aldı. Ne yapabiliriz hangi malzemeleri kullanabiliriz diye, tabi ki ben hepsine yardımcı oldum ve bu pandemi döneminde bu virüs döneminde 1015 yıldır satamadığım resimleri, satamadığım malzemeleri sattım. Çok mutluyum. İnsanların sanatla uğraşması resimle uğraşması çok güzel ve gerçekten resim sanatı sizi tedavi eder. Ruhsal yönden sizi iyileştirir size dünyayı gezdirir. Renkleri ve sanatı keşfedin ve hiçbir zaman resim çizmekten vazgeçmeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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