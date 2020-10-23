Siirt’te 10 ayda 56 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

– Siirt’te polis ekiplerince yapılan çalışmalarla 10 ayda 56 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 kişi tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda, 31 kilo 760 gram esrar, 21 kilo 455 gram metamfetamin, 3 kilo 555 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup toplamda; 219 şahsa işlem yapılmıştır. 44 şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.