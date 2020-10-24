Meralarda yapılan yatırımlar incelendi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri meralarda yapılan yatırımları inceledi.

Siirt’teki meralarda büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçlarının karşılanıp verim kaybının önlenmesi amacıyla Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında yapılan yatırımları yerinde incelendi. Kurtalan ilçesi Uluköy köyü merasında yapılan gölgelik tamamlanarak köy muhtarlığına teslim edildi dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ülkede kırmızı et açığını kapatmak ve üretimi arttırmak üzere bakanlığın mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında Siirt’te meralarında ıslah ve eksik yapıların tamamlaması için projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Demirhan, “İlimizde hayvancılığın gelişimi ve verimi arttırmaya yönelik bu tür yatırımlarımız devam edecektir. 2021 yılında meralarımızda gölet, gölgelik, hayvan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere svat ve gübreleme çalışmalarımız olacak. Bugün Uluköy köy muhtarlığına teslim ettiğimiz gölgeliğin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Köylere 2020 yılında 200 bin TL yatırım yapılarak 3 köy merasında verim artışını sağlamak üzere gübreleme ve hayvanları yüksek sıcaklıktan korumak üzere gölgelik yapıldı.

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