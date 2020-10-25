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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirtli gençler sporla yetişecek

İHA

Siirtli gençler sporla yetişecek

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Özel İdarespor B takımı futbolcularıyla bir araya geldi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Siirt İl Özel İdarespor tesislerini ziyaret ederek yeni kurulan altyapı çalışmaları hakkında Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdaresi Spor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat’tan bilgi aldı. Siirt İl Özel İdarespor'un 3. Lig'de olmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, genç sporculara her türlü platformda destek vereceklerini söyledi. İl Özel İdarespor'un gençleri spor ile buluşturulacağını ve lokomotif görevi göreceğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt İl Özel İdarespor B takımının antrenmanını izlemek için geldik. B takımı ilimizde amatör takımlarında oynayan başarılı ve tecrübeli genç çocuklardan oluşturuldu. Tabi ki Siirt İl Özel İdarespor'un 3. Lig'de oynamasını çok önemsiyoruz. İlk olarak bunun sosyal, sportif ekonomik, kültürel tarafı var, öte yandan Siirt İl Özel İdarespor aynı zamanda gençlerimizi spor ile buluşturmak için bir lokomotif olacaktır. Gerek Siirt merkezde, gerekse ilçelerimizde futbol ve diğer branşlarımızda oluşturacağımız spor akademisi için bir alt yapı görevi görecektir. Siirt İl Özel İdarespor, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, bütün sporseverler, STK’lar hep beraber gençlerimizi bütün branşlarda, yani takım sporlarında ve ferdi sporlarda spor ile buluşturacağız ve spor ile inşallah bu başarılara ulaşacağız. Siirt İl Özel İdarespor bu sene 3. Lig’de oynuyor bu başarıyı gösteren başta yönetime ve desteği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız gençlerimizin kötü niyetli grupların tuzağına düşmelerini engellemek"
Siirt İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, A takımının kurulmasının ardından altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Canpolat, "Amacımız ve hedefimiz ilimizde sağlam bir altyapı kurmak, çocuk ve gençlerimizin kötü niyetli birey ve gurupların tuzağına düşmelerini engellemek adına elimizden gelen her türlü çalışma ve özveriyi göstermekteyiz. Bugün itibariyle spor tesisimizde altyapı çalışmalarımız başlamış olup, gün geçtikçe geliştirerek çalışmalara hız verilecektir. Bu kapsamda altyapı B takımında 24 futbolcumuz olacaktır. 1214 yaş grubunda ise 24 öğrenci, ilerleyen günlerde ise 1012 yaş grubunda 24 öğrencimiz ile çalışmaya başlayacağız ve toplamda 72 öğrencimiz ile alt yapımızı kuracağız" diye konuştu.
Beden eğitimi öğretmeni Metin Karanfil ise "Bugün itibari ile Siirt İl Özel İdarespor alt yapısı kuruldu. Biz de hocalarımızla birlikte yaptığımız tarama sonucunda bugün itibariyle çeşitli öğrencileri buraya aldık. Biz bu öğrencilerin gelişimlerini takip ederek ülke ve Siirt futboluna kazandırmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemiz ve Siirt adına hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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