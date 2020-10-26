Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyruklu gözaltında

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde emirin de bulunduğu 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i sözde emir düzeyinde olmak üzere 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-10-26 13:32:21



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