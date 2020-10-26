Siirt’te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1'i sözde emir 6 kişi gözaltına alındı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i sözde emir 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 26 Ekim 2020 tarihinde Siirt kent merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 1'i sözde emir düzeyinde olmak üzere yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

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