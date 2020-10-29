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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

İHA

Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

Siirt’te ilkbahar aylarında yaylalara çıkan göçerler, havaların soğuması ile birlikte, binlerce hayvanla beraber zorlu yollardan geçerek şehir merkezlerinde dönmeye başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönen göçerler ilçeye ulaştı. Siirt'in Eruh ilçesine gelen göçerler, EruhŞırnak yolu üzerinden bazen karayolunu bazen de patika yolu kullanarak Şırnak'ın İdil ilçesine ulaşmaya çalışıyor. Sürüyle birlikte yol alan göçerlere sürü köpekleri de eşlik ediyor.
Kışın gelmesiyle dönüş yoluna girdiklerini belirten göçerlerden Nurettin Aksu, zorlu araziden geçerken günübirlik kış çadırları kurduklarını geceyi bulundukları arazide geçirdiklerini ve günün aydınlanmasıyla birlikte yol almaya devam ettiklerini söyledi. Aksu, "15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim mesleğimiz budur. İşimiz çok zor, herkes yapamaz, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. Havaların soğumasıyla yayladan dönüyoruz. SiirtEruh üzeri gideceğiz oradan Midyat, ardından da İdil’e geçeceğiz. Kış yeri oradadır, orada konaklayacağız" dedi.

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