Evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

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Siirt’te bir evin damında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Doğan Mahallesi 1201. Sokakta meydana geldi. Hasan B.’ye ait evin damında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Evin damında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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