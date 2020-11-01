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Avrupa'daki güzellik merkezlerine bıttım sabunu satıyor

DHA

Avrupa'daki güzellik merkezlerine bıttım sabunu satıyor


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te üretici Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Avrupa'daki güzellik merkezlerine satıyor. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiğini söyleyen Varıl, "Ürettiğim bıttım sabunu daha çok Avrupa ülkelerinde rağbet görüyor. Avusturya'da güzellik salonu işleten Türk işletmeci benden kilolarca sabun satın aldı. Aynı zamanda Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz ben de satın aldılar" dedi.  
Siirt'teki Botan Nehri kıyısında bulunan arazisinde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Veysel Varıl, siparişlere yetişemiyor. Bıttım sabununun tamamen doğal ortamlarda yapıldığını ve birçok hastalıklara faydasının olduğunu anlatan Varır, "Dededen kalma mesleğimiz olan bıttım sabunu üretimini tekrar hayata geçirdim. Bıttım sabunlarını eski usulüne uygun bir şekilde yaparak satmaya başladım. Bunu gören gerek Siirt merkezde ve gerekse ülke dışında birçok vatandaş beni arayarak ürettiğim sabunu satın almak istediler. Gün geçtikçe işlerim açılmaya başladı ve şimdi sipariş alıyorum ve ona göre bıttım sabunu üretimi yapıyorum" dedi.
YILDA 15 TON BITTIM SABUNU ÜRETİYOR
Sonbahar aylarında üretime başladığını söyleyen Varır, yılda ortalama 15 ton bıttım sabunu elde ettiğini anlattı. Varır, "Bıttımın meyvesi her yıl eylül ayında hasadına başlanır ve ekim ayına kadar sürer. Her yıl 15 ton bıttım sabunu üretiyorum. Ürettiğimiz sabunu tamamen doğal ortamlarda yapıyorum. 4 aşamadan geçtikten sonra bıttım sabununa dönüşüyor. Yaklaşık 6-7 saat kaynayan bıttımlardan çıkan köpükleri alarak farklı kazanlara koyuyoruz ve buradan en son olarak son kazan değimiz yere koyuyoruz ve burada ise yaklaşık 2 saat kaynayan bıttım sabunu şekillenmeye başlıyor ve soğutma işlemine geçiyoruz. Soğutma işlemi bitmesinin hemen arından sabunumuzu kalıplara koyarak kurumasını bekliyoruz ve yaklaşık bir ay sonra satılması için vitrinlerin yerini tutuyor. Bir hayli meşakkatli olan işimizin son yılda meyvesini alamaya başladım" diye konuştu. 
AVUSTURALYA VE ALMANYA´YA GÖNDERİYOR
Üretici Varır, ürettiği bıttım sabununu Avusturya'daki güzellik merkezine gönderdiğini ifade ederek, Avrupa'nın birçok ülkesinde de sipariş aldığını aktardı. Varır, "Ürettiğim bıttım sabunu daha çok Avrupa ülkelerinde rağbet görmektedir. Avusturya´da güzellik salonu işleten Türk işletmeci benden kilolarca sabun satın aldı ve kendi mekanında satacağını açıkladı. Bunun yanında ise Almanya´dan gelen gurbetçilerimiz bende kilolarca aldılar ve sipariş verdiler. Şimdi ise onların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Rağbet gün geçtikçe arttı ve atmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu ilginin sebebi ise ürettiğim bıttım sabunun tamamen doğal bir ortamda ve kimyasal katkı sunmadan yapmamdır. Ürettiğim bıttımı ise kilosunu 150 TL'den satıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK
2020-11-01 10:13:23

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