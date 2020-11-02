Siirt’te yola düşen dev kaya parçası sürücüleri korkuttu

Siirt’te dağ yamacından düşen dev kaya parçası sürücüleri korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Siirt eski Eruh karayolunda dağ yamacından yola dev kaya parçası düştü. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesiyle ekipler çalışma başlattı. Yol üzerinde yamaçtan kayanın düştüğü anda araçların olmayışı büyük bir faciayı önledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.