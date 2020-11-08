Siirt’te elektrik trafosu bomba gibi patladı

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Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde patlayan trafo alev alarak yandı.

Atabağı beldesi Harman Mahallesine elektrik sağlayan trafo adeta bomba gibi patlayarak alev aldı. Trafonun yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı öğrenildi.

Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

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