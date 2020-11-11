Siirt Havalimanında kaza kırım tatbikatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt Havalimanında ARFF, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Siirt Havalimanı Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, ARFF, UMKE, İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil sağlık ekiplerinden oluşan personeller katıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Siirt Havalimanında gerçekleştirilen tatbikatta kaza kırıma uğrayan uçağa ekiplerce müdahalekurtarma aşamaları işlenirken uçakta bulunan yolculara tahliyetriyaj ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı.

Gerçekleşen tatbikatta 50 personel görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.