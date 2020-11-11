Siirt Havalimanında kaza kırım tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Havalimanında kaza kırım tatbikatı

İHA

Siirt Havalimanında kaza kırım tatbikatı

Siirt Havalimanında ARFF, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Siirt Havalimanı Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, ARFF, UMKE, İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil sağlık ekiplerinden oluşan personeller katıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Siirt Havalimanında gerçekleştirilen tatbikatta kaza kırıma uğrayan uçağa ekiplerce müdahalekurtarma aşamaları işlenirken uçakta bulunan yolculara tahliyetriyaj ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı.
Gerçekleşen tatbikatta 50 personel görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 37 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Siirt’te 37 bin dekar tarım arazisi sulandı
Siirt’te park halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Siirt’te park halindeki araç alev aldı
Siirt'te 7 bin 300 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Siirt'te 7 bin 300 fidan toprakla buluştu
Siirt'te Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başladı
YEREL HABERLER Siirt'te Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek ...
Siirt'te Atatürk'ü anma programı
YEREL HABERLER Siirt'te Atatürk'ü anma programı
Devlet destek verdi, çiftçiler köylerine dönüş yaptı Siirt artık terörle değil, devletin yapmış olduğu hizmetlerle anılıyor
YEREL HABERLER Devlet destek verdi, çiftçiler köylerine dönüş ...
Siirt'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü 
YEREL HABERLER Siirt'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü 
Siirt'te korkutan yangın, ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Siirt'te korkutan yangın, ev kullanılamaz hale geldi
Siirt’ten İzmir’e 10 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Siirt’ten İzmir’e 10 tır yardım malzemesi gönderildi
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı
YEREL HABERLER Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne ...
Siirt'ten, İzmir'e 10 TIR yardım malzemesi
YEREL HABERLER Siirt'ten, İzmir'e 10 TIR yardım malzemesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X