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Terörün kökünün kazındığı bölgede organik bal hasadına başlandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, video konferans yöntemiyle arıcılara bol kazanç diledi

İHA

Terörün kökünün kazındığı bölgede organik bal hasadına başlandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, video konferans yöntemiyle arıcılara bol kazanç diledi

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol dağı Çeme Kare Yaylası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle, bal üretim merkezi haline geldi. Bir dönem güvenlik nedeniyle Çeme Kare Yaylasına gidemeyen arıcılar, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla organik bal hasadına başladı.
Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bir araya gelen 13 bal üreticisinin doğal yöntemlerle yaptığı kara kovan bal hasadına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle katıldı. Bal hasadının bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak bal üreticilerinin yanında olduklarını, üreticilerin 3 bin kovan talebiyle de ilgileneceğini dile getirdi.
Bin arı kovanı bulunan ve ilk bal hasadının mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Zeki Akın, 6 ay boyunca kovanlara hiç dokunmadıklarını ve tamamen organik bal üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Akın, "Bugün ilk bal hasadını gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile video konferans yöntemiyle balımızın hasadını gerçekleştirdik. Sepet kara kovan arılarımız, Osmanlı dönemi ve dedelerimizden kalma eski bir gelenek sepet örme kovanlarımızdır. Herekol Dağının 2 bin 300 rakımlı Çeme Kare Yaylasında ilk hasadımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Son iki yıl içerisinde 300 bin lira tutarındaki projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, bugün üreticilerin emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Demirhan, "Bu projelerin sonucunda 13 arı üreticimize ait bin kovanda üretimi yapılan organik balın ilk hasadını gerçekleştirdik. Pervari arıcısını bir araya getirerek, Pervari balına hak ettiği değeri kazandırmak ve gerçek Pervari balını tüm Türkiye’ye arzını gerçekleştirmek üzere bütün arıcıları bir araya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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