Siirt'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-11-17 11:05:10



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