Siirt’te terör operasyonu: 2 gözaltı

Siirt’te PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen işbirlikçilere yönelik olarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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