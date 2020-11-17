Siirt’te temizlik kampanyası başlatıldı

Siirt Valiliği il genelinde 'temiz toplum, temiz kent' sloganı ile temizlik kampanyası başlattı.

Siirt'te tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki sivil toplum örgütleri ve kamu yararına çalışan dernekleri de kapsayan temizlik kampanyasının il genelinde 18 Kasım 2020 tarihinde saat 08.00’da eş zamanlı olarak başlatılacağı bildirildi. Siirt Valiliğinden gönderilen genelgede, şu açıklamalara yer verildi:

"Temiz bir çevre, temiz bir Türkiye gelecek nesillerin teminatı olup, ilimizde doğayı ve yeşil alanları korumak, çevre kirliliğini önlemek, ilimiz genelinde çevre bilincini güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'temiz toplum temiz kent' sloganı ile tüm kamu ve kuruluşların hizmet binalarının çevre temizliğini kapsayan temizlik kampanyası 18 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 08.00’da eş zamanlı olarak başlatılacaktır. Bu nedenle, tüm kamu kurum ve kuruluş amirlerin, söz konusu temizlik kampanyasına bizzat katılarak bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmelidir" denildi.

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