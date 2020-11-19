130 yıllık cami, yangında kullanılmaz hale geldi

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te 130 yıllık Şeyh Mahmur Bayraktar Cami, madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında kullanılmaz hale geldi.

Karakol Mahallesi'nde bulunan 130 yıllık Şeyh Mahmur Bayraktar Camii'nde, saat 06.30 sıralarında iddiaya göre madde bağımlıları yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Büyük zarar gören cami, kullanılmaz hale geldi.

Tarihi caminin gelecek yıl restore edileceği için ibadete kapalı olduğu bildirildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-11-19 15:41:00



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