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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hacıbektaşoğlu basın mensupları ile bir araya geldi

İHA

Vali Hacıbektaşoğlu basın mensupları ile bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Siirt Belediyesi toplantı salonunda basın mensuplarına çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'e gelen tüm kaynakların her kuruşunun, vatandaşların huzuru, refahı ve bu şehrin yaşanılır bir kent olmasını sağlamak için harcandığını belirterek çalışmalara durmaksızın devam etiklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz ilk günden beri belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve tüm belediye teşkilatıyla Siirt için neler yapabiliriz diye düşündük. Bugüne kadar gündemde sorunlar ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlar belirlendi yatırımlar ve diğer hizmetler planlandı. Kentin daha iyi bir yere gelmesi için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyoruz. Bunun için de çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planladık. Biz millet için çalışmayı ibadet addediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, tüm arkadaşlarımızdan bunu istiyoruz. Gece gündüz Allah rızası için millet için Siirt için Siirtliler için çalışıyoruz ve görev yaptığımız süre içinde bunu sonuna kadar yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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