Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı levha ve pankartlarla uyarıyor

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Siirt Belediyesi tarafından korona virüse karşı vatandaşların uyarılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerine uyarıcı levhalar konuldu ve pankartlar asıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla sigara içilmesinin yasaklandığı alanlara ‘Sevgili Siirtliler tedbiri elden bırakmayın, evden çıkarken maskenizi takmayı unutmayın’ yazılı pankartlar yerleştirildi. Ayrıca korona virüs psikolojik destek hizmeti hattının yaygınlaştırılması amacıyla da insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelere de pankart asıldı.

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