Siirt TSO WhatsApp danışma hattı kurdu

Üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren, bunu yaparken de teknolojik gelişmelerden faydalanan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası WhatsApp danışma hattı kurdu.

Hizmet kalitesini teknolojik gelişmelerle destekleyen Siirt TSO üyelerinden gelen talep ve öneriler ile tespit edilen sorunları artık WhatsApp danışma hattı üzerinden, daha hızlı ve pratik olarak yanıtlayacak. Bu uygulama için hazırlanan numarayı akıllı telefonlarına kaydeden üyeler, hafta içi 08.0012.00, 13.0017.00 saatleri arasında öneri, talep ve şikayetlerini anında ve en kolay yoldan yetkililere iletebilecekleri gibi üyelerin, Ticaret Sanayi Odasınca düzenlenen belgeleri online olarak WhatsApp danışma hattından talep edebileceği belirtildi.

Ticaret Sanayi Odasında görevli personeller tarafından değerlendirmeye alınacak olan iletiler, ilgili birimlerle paylaşılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacak ve mesaj sahibine geri dönüş yapılacağını belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, o an için odaya gelme imkânı bulunmayan üyelerin, WhatsApp danışma hattı sayesinde istedikleri tüm bilgi ve belgelere en kısa sürede ulaşma şansı yakalayacaklarını söyledi. Başkan Kuzu, "Üyelerimize daha iyi hizmet vermek ve her alanda güçlü bir Siirt oluşturmak için kendimizi her geçen gün geliştiriyor, teknolojik kolaylıklarla çalışmalarımızı destekliyoruz. Üyelerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için kullanıma açtığımız WhatsApp danışma hattı sayesinde, hem üyelerimizle daha kolay iletişim kuracağız hem de talep ve önerileri en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.