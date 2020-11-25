Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

DHA

Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-11-25 15:04:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te tefeci operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt'te tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı
YEREL HABERLER Siirt'te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları ...
Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere giysi desteği
YEREL HABERLER Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Çelik'ten öğrencilere ...
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ...
Siirt'te uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu satışı, dronla tespit edildi
Drone tespit etti, uyuşturucu taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Drone tespit etti, uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Siirtli kaşif hayalindeki 'uçan arabayı' uçurmayı başardı
YEREL HABERLER Siirtli kaşif hayalindeki 'uçan arabayı' uçurmayı ...
Siirt TSO WhatsApp danışma hattı kurdu
YEREL HABERLER Siirt TSO WhatsApp danışma hattı kurdu
Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı levha ve pankartlarla uyarıyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı ...
Kurtalan Kaymakamı Aydın esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kurtalan Kaymakamı Aydın esnafın sorunlarını dinledi
Siirt'te yol çalışmalarına engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor
YEREL HABERLER Siirt'te yol çalışmalarına engel olan dev kayalar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X