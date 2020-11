Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-11-25 15:04:55



