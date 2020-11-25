Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu HES'te incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, önümüzdeki ay faaliyete girecek 30 megavat kurulumundaki Fernas Hidroelektrik Santralinde (HES) incelemede bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde Şirvan Kaymakamı Recep Hisar ve diğer yetkililerle yapımı devam eden Fernas HES'te incelemelerde bulundu, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. İl genelinde enerji yatırımlarının devam ettiği Siirt'in gelecekte enerji üssü haline geleceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "İlimizde çok sayıda baraj ve hidroelektrik santralinin yapımı planlanmaktadır. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da tamamlanma aşamasındadır. Bu gün tamamlanma aşamasına gelen Fernas Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulunduk. HES baraj gölü altında kalacak olan Boylu, Yelkenli ve Kömürlü köy yollarında, yol ve köprü yapımını konunun uzmanları ile birlikte yerinde değerlendirdik” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu HES baraj gölü altında kalacak olan ilçeye bağlı Yelkenli, Boylu ve Kömürlü köy yollarında da incelemelerde bulundu. Daha sonra Şirvan ilçe girişinde yapımı tamamlanan yol ve istinat duvarı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, ardından Boylu Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi.

Baraj yetkilileri tarafından verilen bilgide, önümüzdeki ayın sonlarında enerji üretimine başlanması planlanan santralinin 150 milyon metreküp hacminde ve gölalanı 6.8 kilometre uzunluğunda olduğu, 30 megavat ve 2 tribüne sahip santralin ürettiği günlük enerjinin 20 bin konutun bir saatlik elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli alacağı belirtildi.

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