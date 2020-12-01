Bahçede gördüğü yılanı önce eline aldı, ardından doğaya bıraktı Elleriyle yakaladığı yılanı doğaya saldı

Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde muhtar, bahçesinde gördüğü yılanı eliyle yakaladı. Bir süre yılanla ilgilenip görüntü çeken muhtar, daha sonra hayvanı doğaya bıraktı.
Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyü muhtarı Abdurrezak Özbey, bahçede gördüğü yılanı elleriyle yakaladı. Bir süre yılanla ilgilenen Özbey, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Özbey, yılanı inceledikten sonra hayvanı zarar vermeden doğaya bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.