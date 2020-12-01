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Siirt merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

İHA

Siirt merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Siirt merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez ve Kurtalan ilçesi, Batman merkez ve Beşiri ilçesi, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale olmak üzere toplam 8 ilde 52 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak Narko/Kafes1 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucu, 52’i şüphelinin 45’i yakalanarak gözaltına alınmış olup, operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında bir adet ruhsatsız Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 adet Kaleşnikof fişeği, 63 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet muşta, 30 gram eroin, 265 gram toz ve kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir yasaklı yayın (FETÖ), bir adet bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirilmiştir. Düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 14 şüpheliye adli Kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, bir şüpheliye korona virüs teşhisi konulduğundan işlem yapılamamış olup, firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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