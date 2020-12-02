Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari ilçesi, Belenoluk köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak türü yerleri imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda 3 adet el bombası, 2 adet piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait mühimmat ve teçhizat ile bol miktarda barınma malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.