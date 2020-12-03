Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK,(DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08.45'te merkez üssü Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2020-12-03 09:07:11



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