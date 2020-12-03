Siirt’te 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Mardin’de de hissedildi.
Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.