Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIK
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt SİİRT, (DHA)
2020-12-03 09:42:42
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