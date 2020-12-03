Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)



VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAHADA HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkez üssü Kurtalan ilçesinde bu sabah saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ köyünde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, depremde hafif şekilde yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 1-2 yapıda orta hasar diyebileceğimiz hasar var. Kurtalan merkezde yine bir yapıda orta hasarlı diyebileceğimiz bir yapımız bulunmakta. Can kaybı yok, mal kaybı ise küçük boyutta. Bir yaralı vatandaşımız var. Evde dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırıldı. Tedavisi yapılıyor. Bütün ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini yapıyor. Siirt merkezde bütün barajlarımızın kontrolleri yapıldı. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yoktur. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararlar karşılanacak" dedi.Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR-Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK-Ahmet DERYALAR/KURTALAN(Siirt),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK, Ahmet DERYALAR

2020-12-03 14:00:14



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