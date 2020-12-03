Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (5)



DEPREM ANINI ANLATTILAR

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ'da vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Depreme uykuda yakalandığını söyleyen Mehmet Emin Cansu (15), evin içerisinde başına taş düştüğünü ifade etti. Cansu, "Deprem sırasında evde yatıyordum. Sarsıntı ile uyandım ve kaçmaya başladım. O sırada evin içinde başıma küçük bir taş düştü. Dışarıya çıktığımda tüm köy halkı dışarıya çıkmıştı" dedi.

Saadet Cansu ise deprem sırasında torunlarıyla birlikte kahvaltı yaptıklarını belirterek, "Torunlarımla kahvaltı sofrasına oturduk ve bir anda şiddetli bir şekilde sallandık. Çocukları kaptığım gibi dışarıya çıktım. Köyümüzde birkaç evde hafif şekilde hasar oluştu. Allah bizleri korudu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Kurtalan Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK, Ahmet DERYALAR

2020-12-03 14:27:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.