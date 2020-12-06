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Siirt'te deprem sonrası oluşan derin yarıklar endişelendirdi

DHA

Siirt'te deprem sonrası oluşan derin yarıklar endişelendirdi


Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde, fay hattının geçtiği bölgede derin yarıklar oluştuğu görüldü. Derinliği 40 metreye varan 20 santimetre genişliğindeki yarıkları gören yol yapımında çalışan işçiler, içinden buhar çıktığını ve endişelendiklerini söyledi. 
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra aktif olmayan fay hattının geçtiği düşünülen dağ yamacında derin yarıklar oluştu. Oyacık köyü mevkisinde, yer yer 40 metreye varan derinlik ve 20 santimetreye varan genişlikteki yarıklarla ilgili Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden uzmanlar da bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, bölgede daha önce oluşan çatlakların deprem sonrası daha da açıldığı ve bu şekilde yarıklara dönüştüğü belirtildi. 
Bölgede yol yapımında çalışan işçiler, depremden yaklaşık 3 saat sonra yarıkları fark ettiklerini belirtti. Bir işçi, "Yarıkların içinden yoğun şekilde buhar çıkıyordu. İlk görenler biz olduk. Büyük endişe içine girdik" dedi.
Yarıklar, incelemenin ardından yol çalışması yapan ekipler tarafından kapatıldı. 
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 40 kişilik ekip, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Kurtalan ilçe merkezi ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi. Siirt'te kent merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edildi. Ayrıca okul ve cami gibi kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Siirt / Kurtalan Mehmet Yücel DURAK
2020-12-06 16:05:36

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