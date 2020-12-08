Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı

Siirt'te seyir halindeki bir araç alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezi SiirtKurtalan karayolunda seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 U 5046 plakalı araç bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda çıkmayı başardığı aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.