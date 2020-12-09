Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı

DHA

Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kış mevsiminde tüketilen kavurma yapımı için yoğun mesai dönemine giren kasaplar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Kasap Abdurrahim Işıktaş, birçok kentten sipariş aldıklarını ifade ederek, "Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz" dedi.
Siirt'te kış mevsiminde tüketilen kavurma hazırlığı başladı. Yoğun et talebi nedeniyle kasaplar, siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor. Etinin kilosu kesilen hayvanın çeşidine göre 40 ile 65 TL arasında değişirken, İstanbul gibi birçok şehirde yaşayan Siirtlilerce de kentteki kasaplara sipariş veriliyor. Salgın nedeniyle durgun olan işleri, kavurma sezonuyla birlikte açılan kasaplar, yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kent merkezinde kasaplık yapan Abdurrahim Işıktaş, her yıl aralık ayının ilk haftasında kavurma mesaisi yaptıklarını ifade ederek, "Gerek Siirt'te ve gerekse il dışında yaşayan birçok hemşehrimize kavurma yapımı için et satıyoruz. Her yıl bu vakitlerde işlerimiz açılıyor ve kavurma yapımı için et siparişlerini yetiştiremiyoruz. Şu an kavurma yapmanın tam zamanı. Bundan dolayı yoğun bir mesai harcıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi birçok büyükşehirde yaşayan Siirtli vatandaşlarımıza sipariş üzeri kavurma için et gönderiyor. İsteyen müşterimize dana, koyun veya keçi eti kesip gönderiyoruz. Müşterilerimiz aldığı eti kendi evlerinde kavurmaya yaparak saklama kaplarında saklıyorlar ve daha sonra kış aylarında açıp taze bir şekilde tüketiyorlar. Hazır yemek olması sebebiyle yoğun bir talep görüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2020-12-09 09:36:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
Siirt’te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt’te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X