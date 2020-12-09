Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler Siirt’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde hasar gören bina yıkılma tehlikesi geçirdi İş makineleri yardımıyla tutulan binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi Evlerinin hemen karşısına geçen vatandaşlar, gözyaşları içerisinde yuvalarının yıkılmasını izledi

Siirt merkezde 2 katlı bir ev, geçtiğimiz perşembe günü merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü. Yıkılma tehlikesi bulunan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, aile yuvalarının yıkılmasını gözyaşları içinde izledi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kooperatif Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu’ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımıyla tutulurken, binadaki vatandaşlar da güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Vatandaşların tahliye edilmesi sonrası iş makineleri evi yıkmaya başladı. Ev sahipleri gözyaşları içinde binanın yıkılmasını izlerken, bazı vatandaşlar da yıkımın durdurulmasını istedi. Çıkan gerginliğin ardından evin yıkımına ara verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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