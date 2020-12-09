Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

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Turan KOYUNC/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören 2 katlı evde, bu sabah çökme tehlikesi yaşanınca yıkım kararı alındı. Yıkım sırasında ev sahipleri ve görevliler arasında gerginlik yaşanınca çalışmalara ara verildi.

Kurtalan ilçesinde geçen hafta perşembe günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Siirt'te, Kooperatifler Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde hasar oluştu. Bu sabah saatlerinde evden gelen sesler üzerine binadakiler evlerini terk etti. Yan yatan bina, iş makinesiyle destek verildi. Polis binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İçeride kimsenin kalmadığı anlaşılınca binanın yıkımına karar verildi.

Yıkımın başlamasının ardından ev sahipleri ve yakınları, çalışmanın durdurulmasını istedi. Yaşanan gerginlik nedeniyle yıkıma ara verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2020-12-09 13:20:18



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