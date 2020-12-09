Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik

DHA

Siirt'te deprem sonrası yan yatan 2 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik


Turan KOYUNC/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören 2 katlı evde, bu sabah çökme tehlikesi yaşanınca yıkım kararı alındı. Yıkım sırasında ev sahipleri ve görevliler arasında gerginlik yaşanınca çalışmalara ara verildi.
Kurtalan ilçesinde geçen hafta perşembe günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Siirt'te, Kooperatifler Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde hasar oluştu. Bu sabah saatlerinde evden gelen sesler üzerine binadakiler evlerini terk etti. Yan yatan bina, iş makinesiyle destek verildi. Polis binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İçeride kimsenin kalmadığı anlaşılınca binanın yıkımına karar verildi. 
Yıkımın başlamasının ardından ev sahipleri ve yakınları, çalışmanın durdurulmasını istedi. Yaşanan gerginlik nedeniyle yıkıma ara verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU
2020-12-09 13:20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt TSO’dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı
YEREL HABERLER Siirt TSO’dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma ...
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler Siirt’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde hasar gören bina yıkılma tehlikesi geçirdi İş makineleri yardımıyla tutulan binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi Evlerinin hemen karşısına geçen vatandaşlar, gözyaşları içerisinde yuvalarının yıkılmasını izledi
YEREL HABERLER Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde ...
Siirt’te faciadan dönüldü Siirt’te 2 katlı bir bina sabah saatlerinde çökme tehlikesi geçirdi İş makineleri yardımı ile tutulan binadaki vatandaşlar tahliye edildi
YEREL HABERLER Siirt’te faciadan dönüldü Siirt’te 2 katlı bir bina ...
Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
YEREL HABERLER Siirt'te kasapların 'kavurma' mesaisi başladı
Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
Siirt’te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt’te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X