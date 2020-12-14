Siirt´te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçesi Geçittepe köyü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Geçittepe köy yolunun 20 köy ve mezrayla bağlantı sağladığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Yılın ilk karı Geçittepe yoluna düştü. Geçittepe köy yolumuz grup köy yolumuzdur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz Geçittepe´ye sevk edildi ve 5 aracı kurtararak yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Şu ana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok ancak olması durumunda ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Mehmet Yücel DURAK

2020-12-14 23:15:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.