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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu TSO yönetimi ile bir araya geldi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu TSO yönetimi ile bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan’a ziyarette bulundu.
Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu'na odanın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ziyarette konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt ekonomisine yön veren, buranın ticari ve sosyal hayatında çok önemli paya sahip olan Ticaret ve Sanayi Odasının önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt TSO Siirt insanının istihdamında gerçekten önemli rol üstlenen işadamlarımızın, ticaret erbabının örgütlendiği, bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu. Siirt Ticaret ve Sanayi Odamızın il ile ilgili görüşleri bizim için çok önem taşıyor. Bu görüşler ve tespitler çerçevesinde bizler de adımlarımızı inşallah bundan sonra daha isabetli bir şekilde atma imkânı bulacağız" dedi.
Siirt TSO olarak sürekli kurumlarla temasta olarak birliktelikle kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirten Çalapkulu, "Hepimizin ortak paydası Siirt. Siirt iş dünyası olarak her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk. İlimizin en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Başkanımız Güven Kuzu öncülüğünde, yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlandığı alanlarda yakın zamanda güzel haberleri değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan’a çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. Ziyaretin ardından Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nı dolaşan Vali Hacıbektaşoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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