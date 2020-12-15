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Siirt'te bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Siirt'te bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı

Siirt’te bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, madde bağımlığı ile mücadelede yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve alınacak kararlar görüşüldü. Yürütülen projelerin anlatıldığı toplantıda, kent güvenlik sistemine okul kamera sistemlerinin entegre edilmesi ve kamera sistemi olmayan riskli bölgelerdeki okullarda ivedilikle teminin sağlanması, metruk binaların Siirt Belediyesi tarafından yıkımına devam edilmesi kararlaştırıldı. Uyuşturucuyla mücadelede gayret gösteren güvenlik birimleri ve ilgili kuruluşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, çocuk ve gençleri bağımlılıktan korumak ve kurtarmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşların sivil toplum örgütleriyle birlikte toplumun tüm kesimleri seferber olunması gerektiğini belirtti. Çalışmaların 2021 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Bağımlıkla mücadelede topyekun seferber olunmalı. Mücadeleye ilişkin hazırlanan eylem planları ilgili kurumlarımız tarafından uygulanmaya kararlılıkla devam edilmektedir" dedi.
Toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlüt Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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