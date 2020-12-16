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Siirt’te katı atıktan elde edilen enerjiyle 6 bin hanenin elektriği karşılanıyor

İHA

Siirt’te katı atıktan elde edilen enerjiyle 6 bin hanenin elektriği karşılanıyor

Siirt’te yılda ortalama 500 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşümle elektrik üretiliyor.
Siirt Belediyesine ait 40 hektar alan üzerinde kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde elde edilen elektrik 6 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor. 40 hektar alan üzerinde bulunan Katı atık Düzenli Depolama Tesisiyle, aynı zamanda insan ve çevre sağlığı yönündeki tehditlerin önüne geçildi. Tesis hakkında bilgi veren Siirt Belediyesi çevre mühendisi Hacı Aktı, tesisin yılda ortalama 500 ton ambalaj atığı toplanıp geri dönüşümünün sağlandığını söyledi. Aktı, "Siirt Belediyesinde çevre mühendisi olarak çalışmaktayım. Siirt Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik elde edilmesine kasım ayı itibari ile başlamış bulunmaktadır. Enerji üretimine başlanmasıyla Siirt Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi entegre katı atık tesisine dönüşmesi sağlanmıştır. Bu da Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun destekleriyle oluşmuştur. Buradaki enerji üretimi yıllık 13 milyon kilowattır. Üretilen bu enerji miktarı yaklaşık olarak 6 bin hanenin elektriğini karşılamaktadır" dedi.

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