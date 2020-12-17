Terörün temizlendiği bölgeden ülke ekonomisine 40 milyon dolar katkı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ülke ekonomisine 40 milyon dolar katkı sağladı.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali geçtiğimiz aylarda üretime başladı. Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasıyla kısa süre içerisinde ekonomiye getirisi 40 milyon dolar oldu. Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.

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