Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu (75), memleketi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden Siirtli Mehmet Reşit Seydanoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Seydanoğlu'nun cenazesi, Siirt'te Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Tillo mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.