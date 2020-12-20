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Siirt'te kayyum talimat verdi, kent merkezi ayna gibi parladı

İHA

Siirt'te kayyum talimat verdi, kent merkezi ayna gibi parladı

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte temizlik seferberliği başlatan Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler süpürme ve köpüklü yıkama ile birçok noktada temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokakların temizliği için kolları sıvayan Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaş ve araç yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Bulvarlar, ana ve ara arterler, caddeler, sokaklar, kaldırımlar, yolcu durakları ve oturma bankları gibi birçok alanda süpürme ve deterjanlı su ile yıkama işlemi gerçekleştiren ekipler Siirt genelinde temizlik seferberliği başlattı.
Belediye temizlik ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada çalıştıklarını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ekiplerin kısıtlamayı fırsat bilerek özellikle ana cadde, meydan ve kalabalık caddeleri süpürdükten sonra yıkadıklarını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Ekiplerimiz işlerini her zaman çok severek yapıyor. Bugün de arkadaşlarımız işlerini eğlenceye dönüştürdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Salgından dolayı sahada çalışan tüm ekiplerimize caddelerde ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanması için çok önemli çalışmalar yaptılar. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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