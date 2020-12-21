Kapıcılar Kralı filmi Siirt'te gerçek oldu Kapıcılıktan, apartman yöneticiliğine Siirt'te yıllardır aynı sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı Site sakinleri, 10 yılı aşkın bir süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıcılar Kralı filmi Siirt'te gerçek oldu Kapıcılıktan, apartman yöneticiliğine Siirt'te yıllardır aynı sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı Site sakinleri, 10 yılı aşkın bir süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlattı

İHA

Kapıcılar Kralı filmi Siirt'te gerçek oldu Kapıcılıktan, apartman yöneticiliğine Siirt'te yıllardır aynı sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı Site sakinleri, 10 yılı aşkın bir süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlattı

Siirt’te 10 yılı aşkın bir süredir aynı sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı. Site sakinleri Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlatırken bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.
Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi. Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi kapıcı olarak çalıştığı sitede buldu. Üzüm, 10 yıl kapıcı olarak emek verdiği sitede ev aldı. Site sakinleri, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.

10 yıl kapıcılık yaptığı sitede ev aldı
Yaklaşık 10 yıldır bir sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum. Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah’ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum" dedi.

"Yöneticiliğe adaylığını koyduracağız"
Kapıcı Ahmet Üzüm’den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu. Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. Ailecek sevindik. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kayyum talimat verdi, kent merkezi ayna gibi parladı
YEREL HABERLER Siirt'te kayyum talimat verdi, kent merkezi ayna gibi ...
Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt'te defnedildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te hastane yangınında hayatını kaybeden ...
Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli ...
Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde üçüncü oldu
YEREL HABERLER Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X