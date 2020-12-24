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Korona virüs Siirt’te yetenekli ressamlar keşfettirdi Siirtli Binevş İnan, pandemi döneminde resim çizmeye başladı Resim alanında yetenekli olduğunu keşfeden İnan, kısa sürede birçok eser ortaya çıkardı İnan, yaptığı resimleri internet ortamında satarak harçlığını çıkarıyor

İHA

Korona virüs Siirt’te yetenekli ressamlar keşfettirdi Siirtli Binevş İnan, pandemi döneminde resim çizmeye başladı Resim alanında yetenekli olduğunu keşfeden İnan, kısa sürede birçok eser ortaya çıkardı İnan, yaptığı resimleri internet ortamında satarak harçlığını çıkarıyor

Siirt’te korona virüs salgını nedeniyle evinde zaman geçiren Binevş İnan, resim alanında yeteneğini keşfetti. Kısa sürede birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkaran İnan, resimlerini internet ortamında satarak harçlığını çıkarmaya başladı.
Tüm dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirmeye başladı. Eve kapanan vatandaşlar hobilerine daha fazla zaman ayırarak zaman geçirdi. Siirt’te sosyoloji mezunu olan Binevş İnan, pandemi döneminde resim yapmaya merak salınca yaptığı resimlerle yetenekli olduğunu keşfetti. İnan, yeni yeni yaptığı resimleri internet ortamında satarak harçlığını çıkarmaya başladı.

Resim yeteneğini pandemide keşfetti
Korona virüs salgını nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü evde geçirdiğini belirten Binevş İnan, resim yaparak yetenekli olduğunu keşfettiğini söyledi. İnan, “Resim çizmeyi çok seviyorum. Resim bende tamamıyla yetenek, bu konuda herhangi bir eğitim almadım. İmkanlar çerçevesinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Resimlerimde kadın figürünü çok seviyorum. Biz kadınlar şehrimizde ve bölgemizde yeteri kadar desteklenmediğimizi düşündüğüm için eserlerimde kadın figürlerini öne çıkarmayı her zaman tercih ettim. Resim bende yetenek ve bu konuda herhangi bir eğitim almamama rağmen bir çok sergiye katılmaya başladım. Resimlerim sergilendi. Gerek yaşadığım şehirde gerekse bölgemizde bulunduğumuz yerde ben ve benim gibi kendi imkanları doğrultusunda sevdikleri sanatı icra etmeye çalışan arkadaşlarımıza gerekli destekler sağlanabilirse bu konuda çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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