Kurtalan Kaymakamı Aydın, engelli genç kıza akülü sandalye hediye etti

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Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, engelli Merve Filig'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Tekel Mahallesinde ikamet eden ürüme engelli Merve Filig'i belediye binasında konuk etti. Kaymakam Aydın, daha sonra Filig'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü sandalyesini alan Filig, Kaymakam Aydın'a teşekkür etti.

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